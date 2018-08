Zwemmen in de Spiegelwaal? Het mag weer

NIJMEGEN - Er mag weer gezwommen worden in de Spiegelwaal tussen Lent en Nijmegen. De provincie heeft het negatieve zwemadvies ingetrokken. In de nevengeul van de Waal zat blauwalg.

Uit recente metingen door Rijkswaterstaat blijkt dat de blauwalg is verdwenen.

Volgens de provincie is er geen verhoogd risico meer op gezondheidsklachten. Wie met blauwalg in contact komt, kan last krijgen van:

Hoofdpijn

Huiduitslag op armen of benen

Maagkramp

Misselijkheid

Braken

Diarree

Koorts

Een pijnlijke of rode keel

Oorpijn

Oogirritaties

Lopende neus of gezwollen lippen.

De provincie gaf dinsdag een negatief zwemadvies af voor de Spiegelwaal na de vondst van zogenoemde drijflagen van blauwalg. De nevengeul bij Nijmegen ging twee jaar geleden open, en begin dit jaar gaf de provincie pas groen licht om in de nevengeul te zwemmen.