Biedt u mee? Politiebureaus onder de hamer

In 2016 en 2017 werden er landelijk ook al dertig voormalige politiebureaus verkocht. In Lochem, Geldermalsen, Twello en Heerde hebben de politiebureaus eerder dit jaar een nieuwe eigenaar gekregen. Via makelaarskantoren op de chique Gustav Mahlerlaan in Amsterdam-Zuid gaan de bureaus van de hand.

800.000 euro

De panden staan vaak al enige tijd leeg door de centralisatie bij de politie. Omdat er geen plannen mee zijn worden ze verkocht. Dat verkopen brengt nog aardig wat geld in het laatje. Het voormalige politiebureau in Geldermalsen werd verkocht voor bijna 800.000 euro. Een hoop geld, maar gezien de perceeloppervlakte van 2.964 vierkante meter ook niet gek.

Het voormalige politiebureau in Geldermalsen. Foto: Top-Shot

Het voormalige politiebureau in Heerde werd verkocht voor 346.000 euro. In Twello leverde het politiebureau uit 2000 ruim 360.000 euro op. 'Bij de verkoop van een pand wordt het verkoopbedrag verrekend met de boekwaarde. In de afgelopen jaren zijn de boekwinsten ongeveer gelijk gebleven met de boekverliezen', meldt de politie. Heel veel verlies wordt er dus niet geleden.

Cellen en verhoorkamer

Wat de nieuwe eigenaren met de bureaus doen is aan hen. 'De politie verkoopt de panden in de staat waarin zij verkeren en met de bestemming die erop zit', meldt politiewoordvoerder Marloes de Ridder. Wonen in een voormalig politiebureau is dus niet in alle gevallen mogelijk. In veel van de gebouwen zitten nog veel kenmerken zoals de cellen of een verhoorkamer. Logo's en gevoelige systemen worden wel verwijderd.

Wat de voormalige bureaus in Ulft, Eerbeek, Groesbeek en Lichtenvoorde moeten gaan opbrengen, is nog onduidelijk. Tot 5 september kan er onderhands worden geboden. Vanaf 6 september gaan ze via een veilingsite onder de virtuele hamer.