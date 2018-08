Zeekoe Burgers' Zoo overleed door hartfalen

ARNHEM - De Caribische zeekoe die twee weken geleden in Burgers' Zoo in Arnhem overleed, leed aan hartfalen. Dat heeft sectie uitgewezen.

De zeekoe overleed voor de ogen van bezoekers in de Mangrovehal. Verzorgers vonden dat het dier wel erg lang stil op de bodem van het bassin bleef liggen. Bij nadere inspectie bleek dat het 's ochtends nog springlevende dier dood was. De hal is daarna enkele uren gesloten om de zeekoe van 500 kilo uit het water te kunnen halen.

Het overlijden kwam voor de dierentuin als een totale verrassing. Het dier zag er gezond en levendig uit. 'Sectie heeft uitgewezen dat het aan hartfalen leed', zegt Marleen Giesen van Burgers' Zoo vrijdag.

Ze ziet geen aanleiding om de andere twee zeekoeien te laten onderzoeken. 'Bovendien krijg je ze niet zomaar op de kant. Dat brengt zo veel stress voor de dieren.'

Zie ook: Arnhemse zeekoe dood voor ogen publiek