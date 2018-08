Dierenambulances druk in de weer met besmette watervogels: 'Ze zijn te redden'

APELDOORN - Dierenambulances in Gelderland hebben het door de lange periode van hitte onwijs druk met botulisme bij watervogels. De ziekte ontstaat door bacteriën van kadavers in het water. Bij warm weer verspreidt de ziekte zich razendsnel.

'Botulisme kan bij watervogels leiden tot massale sterfte', weet het RIVM. Ook in Apeldoorn was het donderdag raak. Bij een vijver is geprobeerd een verzwakte zwaan te redden. 'We hopen dat we op tijd zijn', schreven de plaatselijke handhavers. Uiteindelijk is het dier toch gestorven.

Dieren zijn te redden

Bij de dierenambulance Gelderse Vallei wordt er op sommige dagen af en aan gereden met besmette vogels. 'Tot voor kort lieten we ze inslapen', zegt Carola van Meenen. Toch is er een manier om de dieren te redden, ontdekte de medewerker van de dierenambulance. 'Als je een eend of zwaan ziet die niet van je wegloopt is het mis', zo legt ze uit. 'Zet de dieren snel in schoon water en voer ze bij. Dan redden de meeste het.'

Niet zwemmen

Ook voor mensen kan de bacterie gevaarlijk zijn. In water met botulisme mag absoluut niet worden gezwommen. 'Slechter zien, slecht slikken en moeilijk praten zijn de eerste verschijnselen. Vervolgens ontstaat een zich steeds verder uitbreidende verlamming', schrijft het RIVM.

Ook dieren verlammen en sterven vaak door verstikking na een besmetting.