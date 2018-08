Afvalverwerker Ter Horst krijgt week langer om op te ruimen

VARSSEVELD - Afvalverwerker Ter Horst uit Varsseveld krijgt een week langer de tijd om de berg met afval op te ruimen. Dat laat de provincie Gelderland weten.

'De ondernemer heeft voldoende aangetoond dat de gestelde termijn niet haalbaar was vanwege de capaciteitsproblemen bij de afvalstortplaatsen en afvalverbrandingsbedrijven én dat hij zich maximaal heeft ingespannen om aan de last te voldoen. Hierop is dagelijks toezicht geweest', zo laat de provincie weten in een brief aan de bewoners.

Bij het bedrijf brak eind juli brand uit. De provincie legde een 'last onder bestuursdwang' op. Het bedrijf moest het bedrijfsafval dat verspreid op het terrein lag en deels verbrand was verwijderen. Daarnaast mocht er geen nieuw bedrijfsafval worden ingenomen en het bluswater moest worden afgevoerd.

Voor de brand lag het bedrijf al onder een vergrootglas. Handhavers ontdekten dat de afvalverwerker allerlei regels aan de laars lapt. De provincie Gelderland is nu bezig met het opstellen van een revisievergunning. De huidige afspraken rondom de bedrijfsvoering van de afvalverwerker voldoen niet aan de eisen van deze tijd.

