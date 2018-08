Nieuwe locatie Fluisterwoud in 's-Heerenberg

'S-HEERENBERG - Het Fluisterwoud krijgt dit jaar een andere locatie tijdens het Mechteld ten Ham weekend in 's-Heerenberg. Wegens de droogte is gekozen om het bos nabij Kasteel Huis Bergh, de Plantage, te vermijden.

'Omdat we niet in de Plantage kunnen, heeft Kasteel Huis Bergh andere delen van hun grond ter beschikking gesteld om tot een alternatieve route voor het Fluisterwoud te komen', zo laat de organisatie van het Mechteld ten Ham weekend weten. Wat de exacte locatie wordt in het weekend van zaterdag 25 augustus, is nog niet bekend. Ook voor de traditionele verbranding van heks Mechteld wordt gezocht naar een alternatieve wijze.



De beslissingen zijn het resultaat van overleg tussen de Stichting Mechteld ten Ham en de directie van Kasteel Huis Bergh. 'In dat overleg is gezamenlijk besloten dat het niet verantwoord is om dit jaar de plantage zelf te gebruiken vanwege het grote risico op brandgevaar in een onoverzichtelijk terrein door deze nog steeds aanhoudende droogte.'