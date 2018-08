Groentedief houdt zich gedeisd

WINTERSWIJK - Bij Volkstuinvereniging D'n Goarden in Winterswijk waren ze helemaal klaar met een groentedief. Na veel publiciteit en de hulp van wijkagent Willem Saris lijkt de dief het voor gezien te houden.

'Ik heb de hele afgelopen week geen klachten of opmerkingen gehad van leden', zegt voorzitter Berty Jansen. Die leden zagen de vermoedelijke dader meerdere keren met een schilmesje in de weer op het terrein. In 2,5 jaar tijd werden er regelmatig sla, uien en andere groentes ontvreemd uit de tuinen.

Gebiedsverbod

Met behulp van de wijkagent werd de man een gebiedsverbod opgelegd. Sinds het gesprek met de agent van vorige week liet de dief zich niet meer zien. 'Het is hopen dat het zo blijft', aldus Jansen.

Volkstuinhouders raakten gefrustreerd door de vele diefstallen. 'Er zijn mensen die om zes uur al in hun tuin aan het werk zijn. Ze leveren extra veel inspanningen deze zomer, dan is het extra zuur als je groente opeens weg is', zei de vereniging vorige week nog.

