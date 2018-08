De Graafschap met Serrarens in de spits tegen Feyenoord

WESTENDORP - De Graafschap ontvangt zondag bij de rentree in de eredivisie Feyenoord op de uitverkochte Vijverberg.

Bij de Doetinchemmers ontbreken Lars Nieuwpoort vanwege een gebroken neus en Liban Abdulahi, die op de terugweg is na een operatie waarbij een pin uit zijn been is gehaald. Verder zijn de Doetinchemmers compleet. Fabian Serrarens heeft de strijd om de spitspositie gewonnen van Anthony van den Hurk en Jordy Thomassen. De aanvaller, die essentieel was bij de wedstrijden om promotie, maakt zijn debuut in de eredivisie.

Op de positie van linksbuiten gaat het tussen Youssef El Jebli en Mo Hamdaoui. De kans is groot dat aanwinst Leeroy Owusu meteen in de basis begint. Dan schuift Jordy Tutuarima naar het middenveld. Robert Klaasen moet dan op de bank beginnen.

Feyenoord kende geen lekkere aanloop naar de wedstrijd van zondag. De bekerwinnaar ging donderdagavond met 4-0 onderuit in de Europa League tegen het Slowaakse Trencin.

Vermoedelijke opstelling De Graafschap:

Jurjus; Abena, Straalman, Van de Pavert, Owusu; Bakker, Nijland, Tutuarima; Van Mieghem, Serrarens, El Jebli.