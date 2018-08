CDA bezorgd over terugkeer wolf: desnoods afschieten

ARNHEM - Het CDA in Gelderland maakt zich zorgen over de wolf die oprukt in Nederland. In april werden in Ruurlo nog drie schapen doodgebeten door een wolf. Als er te veel wolven komen, moeten ze volgens fractievoorzitter Harold Zoet desnoods worden afgeschoten.

De wolf werd in 2015 voor het eerst in zo'n 150 jaar weer gesignaleerd in Nederland. Het aantal schapen dat dit jaar door wolven is gedood, ligt nu al fors hoger dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van het BIJ12-Faunafonds. Dit jaar zijn er al zeker 134 schapen gedood door een wolf, tegenover 21 vorig jaar. Uit DNA-onderzoek bleek donderdag dat in juni in Overijssel 26 schapen door een wolf zijn doodgebeten.

'Ik heb twijfel of dit dier in ons landschap past', zegt CDA-fractievoorzitter Harold Zoet in Provinciale Staten van Gelderland. 'We moeten ons afvragen welke prijs we ervoor in Nederland willen betalen.' Hij pleit voor beheersmaatregelen. Afschieten dus? 'Dat zou afschieten kunnen inhouden als het er heel veel zouden worden.'

Luister hier naar CDA'er Harold Zoet (de tekst loopt door onder de audio):

Metershoge afrasteringen?

Zijn fractie heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. 'Wij willen graag weten wat de ecologische meerwaarde is van de terugkeer van de wolf in Nederland. En we willen ook graag weten van GS welke maatregelen we kunnen verwachten.'

Gelderland en Overijssel overwegen serieus om een vergoeding te gaan verstrekken voor het aanpassen van de afrastering rond weilanden met schapen. 'Ik heb daar wel mijn twijfels bij. Als ik door de polder rijd en ik zie daar allemaal afrasteringen van 2,5 of 3 meter hoog... En ik kan me ook niet voorstellen dat we al die schapen 's nachts gaan ophokken of dat we daar gaan waken met mensen en honden om die wolf daar weg te houden.'

'Het probleem is veel groter'

De Volkskrant schrijft vrijdag dat schapenhouders willen dat de overheid ze financieel steunt bij maatregelen om zich te beschermen tegen de wolf. Maar volgens Zoet moeten niet alleen schapenhouders zich zorgen maken.

'Ik denk dat het probleem veel groter is', zegt de CDA'er. 'We willen graag koeien in de wei hebben, als het even kan ook nog zoogkoeien met kalfjes erbij. Zo'n kalf lijkt me ook een uitermate mooie prooi voor de wolf. En we hebben in Gelderland heel veel paardenhouders die jaarlijks veulentjes fokken, ook een mooie prooi voor de wolf. Het risico van de wolf is groter dan we inschatten.'

Zie ook: