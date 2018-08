Gaat het weer lukken? Op weg naar dominorecord in Arnhem

ARNHEM - Vorig jaar werd er een Nederlands amateurrecord verbroken met 145.911 omgevallen dominosteentjes. Dit jaar gaat het Dutch Domino Team voor 200.000 steentjes. De dominofanaten bouwen een week lang in sporthal Kermisland in Arnhem.

'We zijn gisteren bij elkaar gekomen voor de laatste voorbereidingen', vertelt Pim Vriens. 'Vandaag verwachten we de eerste 15.000 tot 20.000 steentjes neer te zetten.' Dat neerzetten is een aardige klus. Precies over een week moeten alle steentjes op de goede plek staan voor de dominoshow. 'Als volgende week zaterdag alles omvalt hebben we weer een Nederlands record te pakken', legt Vriens uit.

Deuren dicht!

Om alles goed te laten verlopen, worden alle deuren in de sporthal goed gesloten de aankomende week. Verder zitten de leden van het Dutch Domino Team ver uit elkaar om de kans op omvallen te verkleinen. 'Maar, eigenlijk zijn we zo ervaren dat er bijna nooit iets omvalt', aldus Vriens.

Het thema van dit jaar is wildlife. Er worden allerlei dieren uitgebeeld met al die 200.000 steentjes.

