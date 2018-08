Rustige dag op Airport Weeze, 16 vluchten geannuleerd

WEEZE - Op het Duitse vliegveld Weeze, net over de grens bij Nijmegen, zijn deze vrijdag zestien van de negentien Ryanair-vluchten geannuleerd. Piloten van de budgetmaatschappij staken voor meer loon en betere arbeidsbescherming.

Alleen de geplande vluchten naar Pisa, Londen en het Bulgaarse Boergas gaan door. Vliegveld Weeze is een populaire uitvalsbasis voor reizigers uit Gelderland. 40 procent van de passagiers op het vliegveld komt uit Nederland.

Op tijd geïnformeerd

Volgens een woordvoerder van de luchthaven zijn reizigers tijdig geïnformeerd. 'Ik verwacht geen gestrande reizigers vandaag', legt Holger Terhorst telefonisch uit. 'Vanochtend heb ik misschien één of twee reizigers gezien.' Veel mensen reizen volgens de luchthaven later of op een andere manier.

De staking in Duitsland duurt 24 uur. 'Onze eisen hebben betrekking op verbeteringen in beloning en arbeidsomstandigheden', zei Martin Locher van vakbond Vereinigung Cockpit eerder. Zo wil de bond dat piloten niet als zzp'er werken maar worden aangenomen. Daarnaast past Ryanair het Ierse arbeidsrecht toe, dat vaak minder bescherming biedt.

Nederlandse vliegvelden gespaard

Ook in Nederland wordt gestaakt. Tijdens een kort geding in de rechtbank van Haarlem keurde de rechter stakingen van Nederlandse vliegers goed. Vooralsnog gaan alle vluchten vanaf Nederlandse vliegvelden gewoon door. Piloten uit andere landen worden daarvoor ingevlogen.