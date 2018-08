Buttner: 'We mogen dit nooit weggeven'

ARNHEM - Alexander Büttner moest vandaag tegenover Ricky van Wolfswinkel spelen. De back won eigenlijk, tot hij het veld moest verlaten. Toen sloeg de voormalige Vitesse-spits alsnog toe.

En daar baalt de Doetinchemse back heel hard van. 'We verdienen het gewoon om te winnen. We creëren heel veel kansen. Dit mag dus niet, we mogen dit nooit weggeven terwijl we zelf de meeste kansen krijgen. Dit is heel zuur.'

Vitesse moet nu minimaal één doelpunt maken in Basel om de laatste voorronde van de Europa League te halen. 'En daar moeten we in geloven. Als je ziet hoeveel kansen we vandaag krijgen, die krijg je daar ook. En dan moeten we ze daar wel afmaken.'

Büttner heeft er ook vertrouwen in dat dat lukt. 'Ja, anders hoeven we ook niet te gaan natuurlijk. Maar we kunnen daar nog veel bereiken.'