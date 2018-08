Slutskiy vindt nederlaag tegen FC Basel niet verdiend

'Ik ben zeer teleurgesteld over het resultaat, dit was een zeer ongelukkig einde van de wedstrijd. Dit hebben we echt niet verdiend, want we speelden veel beter en controleerden de wedstrijd.'

Tekst gaat verder na de video:

Het enige wat Vitesse naliet, was het maken van een doelpunt. Voor rust kregen de Arnhemmers drie grote kansen. 'Als we zouden scoren zou het ook een stuk makkelijker worden, dan konden we wat meer comfortabel spelen. Nu moesten we blijven aanvallen.'

De oude voetbalwet

'En je weet', zo gaat Slutskiy verder. 'De oude voetbalwet geldt. Als je niet scoort, valt 'ie tegen je.' Toch was de coach niet ontevreden. 'We lieten ons niveau zien. Het was de beste wedstrijd tot nu toe. 0-1 is een lastige uitslag, maar als we hetzelfde niveau halen hebben we een kans.'