Van Wolfswinkel: 'Dit is ook pijnlijk voor mij'

Alsof het verhaal zo geschreven had moeten worden, de spits die in 2017 Vitesse naar de bekerwinst schoot, is nu de boeman in Arnhem. 'Maar ik kon deze kans echt niet missen, ik had er al een gemist. Straks wisselt de trainer mij', zo grapte de aanvaller na afloop.

Foto: Broer van den Boom

Maar toch was het niet de leukste goal die hij ooit heeft gemaakt, zo gaf hij na afloop toe. 'Dit is pijnlijk voor Vitesse en ook gedeeltelijk pijnlijk voor mij. Maar ik ben een prof, dus moet ook blij zijn met de drie punten in een uitwedstrijd.'

Tekst gaat verder na de video:

Geen sorry

Van Wolfswinkel wilde na afloop geen 'sorry' zeggen tegen de Arnhemse fans. 'Maar ze weten echt wel hoe ik erover denk. Ik wens Vitesse het allerbeste, maar ik wil ook Europese wedstrijden spelen en doe gewoon mijn ding.'

Foto: Broer van den Boom

'Zeker niet gespeeld'

Toch verwacht de bij Vitesse opgeleide spits nog een heel moeilijk potje in Basel volgende week. Het is zeker niet gespeeld. Vitesse heeft ook zat kansen gehad en wij hebben ook niet geweldig gespeeld, dus we mogen niet klagen.'