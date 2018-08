Nadine Visser grijpt naast plak in EK-finale

ARNHEM - Nadine Visser is donderdagavond op het EK in Berlijn vierde geworden op de 100 meter horden. Ze kwam 11 honderdsten te kort voor een bronzen medaille.

Visser noteerde een tijd van 12,88 seconden. Het goud was voor de Wit-Russische Elvira Herman in 12,67. De Duitse Pamela Dutkiewicz pakte het zilver in 12,72. Een andere Duitse, titelverdedigster Cindy Roleder, rende naar het brons in 12,77.

Halve finales

De 23-jarige atlete finishte als tweede in 12,84 seconden in haar heat van de halve finales. Dat betekende directe doorgang naar de eindstrijd. Haar tijd was de vijfde van het veld. Dutkiewicz was in 12,71 de snelste.

Visser verraste afgelopen winter met de bronzen medaille op de 60 meter horden bij de WK indoor in Birmingham. In juni verbeterde ze het Nederlands record en zette het op 12,71. Ze liep de 12,77 van Marjan Olyslager uit 1989 uit de boeken.

