TV-serie blaast Gelderse fanfares nieuw leven in

ARNHEM - Drie van de vijf fanfares die dit voorjaar te zien waren in het Omroep Gelderland televisieprogramma ‘De Fanfare’, hebben door hun deelname nieuwe leden aangetrokken. Dit is bijzonder, want de afgelopen jaren zagen de fanfares juist een ledendaling.

'Een soortgelijke groei is toch zeker wel een jaar of vier geleden', stelt Johan Kock, voorzitter fanfare St. Gregorius uit Giesbeek. In de serie is te zien hoe de fanfares vechten om het hoofd financieel boven water te houden.

Door teruglopende ledenaantallen, wordt het voor de muzikanten steeds lastiger de boel draaiende te houden. 'De beelden van ons in de serie hebben zeker bijgedragen aan de groei', deelt voorzitter Kock. 'Er zijn maar liefst drie jeugdleden bijgekomen en twee volwassenen.'

Veelbelovend en prachtig resultaat

De fanfare Union uit Zelhem laat weten veel nieuwe aanmeldingen te hebben gekregen voor de doorstart als het Open Fanfare Orkest. In totaal zit de fanfare nu op 34 projectleden, met behulp van de serie. 'Een veelbelovend en prachtig resultaat, vinden we', zegt fanfare-lid Wilma Heijmink.

Nog gezelliger dan op tv

Ook de Heumense fanfare Vlijt en Volharding heeft er sinds het programma, voor het eerst sinds lange tijd, drie nieuwe leden bij. Harjan Derks (11) uit Overasselt, is een van deze gloednieuwe leden. 'Ik heb er altijd van gedroomd om met een orkest mee te spelen. Toen ik erachter kwam dat er een fanfare in de buurt is, ben ik er meteen naartoe gegaan', vertelt de jonge drummer enthousiast. 'Het is in het echt nog veel gezelliger dan het lijkt op tv!'

Voor de fanfare Door Eendracht Sterk uit Hedel is het nog te vroeg om te stellen of er nieuwe leden bij komen, de inschrijving gaat eind van de zomer open. Ook bij de muziekvereniging Hummelo-Keppel zijn er nog geen nieuwe cijfers bekend.

