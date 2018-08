Geen grote problemen door noodweer

Beeld vanuit de Grotestraat in Deest

DEEST - De regen kwam met bakken uit de hemel, maar grote problemen zijn donderdag vooralsnog uitgebleven.

Uit een rondgang langs de Gelderse veiligheidsregio's blijkt dat de brandweer nauwelijks uit heeft moeten rukken. Alleen in een woonboerderij in Hernen ontstond brand door blikseminslag.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kreeg geen meldingen van stormschade. Ook de Veiligheidsregio Gelderland-Midden had een rustige middag. 'Nog geen vijf meldingen, waarvan een paar door bewoners zelf werden opgelost', zegt woordvoerder Allard Schimmel. 'De bliksem sloeg in een meter dikke eik in Harskamp, maar de boer zou de boom zelf wegzagen.'

Grote brand in woonboerderij

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid had naast de brand in Hernen ook een relatief rustige middag. Een gespecialiseerd team van de Veiligheidsregio Utrecht werd ingeschakeld om de brand in de rieten kap van de woonboerderij te bestrijden.

Flinke windstoten

Mogelijk komt daar vanavond nog verandering in. Het KNMI waarschuwt in Gelderland vanaf 20.00 uur voor zware windstoten tot 75 km/u.