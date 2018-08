Boosheid om geldboete De Graafschap: 'Liever theaterpubliek?'

DOETINCHEM - Martin Mos, voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Graafschap, is boos op voetbalbond KNVB. De Superboeren hebben een geldboete gekregen voor de sfeeracties met vuurwerk tijdens de play-offs om promotie naar de eredivisie.

Het gaat volgens FOX Sports om een boete van 15.000 euro. Fans staken tijdens de duels met Almere City FC, eind mei, vuurwerk af op de tribunes en dat is verboden.

Mos zegt over de sanctie op Twitter: 'Iedereen was laaiend enthousiast. Ik heb hier zo mijn bedenkingen bij. Moeten we bij het voetbal naar theaterpubliek? Alleen klappen en aanmoedigen is niet toegestaan? Waardeloos.'

Wedstrijd zonder publiek

Naast de fikse geldboete loopt De Graafschap het risico dat er meer sancties volgen. Zo dreigt een wedstrijd zonder publiek.