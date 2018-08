Liveblog: Vitesse nog altijd op 0-0 tegen Basel in Europa League

ARNHEM - Vitesse speelt vanavond in de Europa League thuis tegen FC Basel, de club van Ricky van Wolfswinkel.

TUSSENSTAND: 0-0

87e: Max Clark krijgt nog wat speeltijd als vervanger van Alexander Büttner.

86e: De vrije trap van Zuffi gaat ruim naast.

84e: Van der Werff houdt even vast en krijgt geel.

82e: Linssen probeert het nog wel, maar komt niet echt veel in het spel voor.

80e: Vitesse komt na rust maar niet tot een echte doelpoging. Op deze manier stevenen we af op een brilletje.

78e: Clarke-Salter keert terug binnen de lijnen.

77e: Clarke-Salter heeft een bloedende hoofdwond en moet worden behandeld.

76e: Amok tussen Serero en Alvarez, maar de scheidsrechter sust het.

73e: Gong krijgt een gele kaart.

69e: Gong dus, in plaats van Bruns. Beerens gaat naar het middenveld, Gong gaat rechtsbuiten spelen. Een aanvallende wissel dus.

68e: Counter Base, maar Van Wolfswinkel kan geen kracht zetten in vrije positie en Eduardo pakt zijn inzet.

67e: Hilary Gong komt er zo in. Hij is afkomstig van Trencin, de ploeg die Feyenoord vanavond vernederde met 4-0.

64e: Vitesse dringt wel meer aan dan Basel, maar in tegenstelling tot voor rust leidt dit niet tot serieuze kansen.

61e: Aanvoerder Van der Werff speelt een degelijke wedstrijd.

56e: Het publiek leeft fanatiek mee.

54e: Alexander Büttner is fel in de duels. foto: Wil Kuijpers

52e: Vitesse draait nog niet zo soepel na rust.

48e: Het scorend vermogen van Bryan Linssen is gewild.

46e: De kans dat Maradona naar GelreDome komt, is heel klein. Want zijn ploeg Brest heeft met 4-0 verloren uit tegen Apollon Limassol. Hier begint de tweede helft.

45+1: Rust in GelreDome, 0-0. Er had zeker meer ingezeten voor Vitesse.

45e: Basel is vlak voor rust nog even dreigend via een schot van Stocker.

43e: Vitesse haalt niet meer het niveau van het eerste half uur. Misschien via een dood spelmoment, maar iedereen mist de indraaiende bal van Büttner net.

40e: Wat Nederland betreft moet het in de Europa League van Vitesse komen. AZ is al uitgeschakeld en Feyenoord staat met 4-0 achter tegen Trencin.

38e: Even wat verfrissing voor Büttner.

37e: Serero speelt opnieuw een prima wedstrijd.

33e: De eerste grote kans voor Basel, Ajeti speelt Eduardo zelfs uit, maar vanuit een moeilijke hoek mikt de spits naast.

31e: Kopballetje Van Wolfswinkel gaat over.

30e: Jake Clarke-Salter speelde de eerste wedstrijd tegen Viitorul heel matig, vorige week al wat beter en nu grijpt hij al meerdere keren kordaat in.

29e: Bryan Linssen springt hoger dan zijn langere tegenstander, maar zijn kopbal mist kracht.

28e: Voor het eerst luwt het Arnhemse offensief een beetje.

24e: Vitesse speelt zo goed dat Slutskiy er zowaar rustig bij is gaan zitten.

23e: Brest uit Wit-Rusland, de club van Diego Maradona, staat met 2-0 achter tegen Apollon Limassol. De winnaar van dat tweeluik speelt tegen Vitesse of Basel.

21e: Ricky van Wolfswinkel krijgt als rechtsbuiten nog geen bruikbare bal.

19e: Matavz kopt voorlangs. De Zwitsers komen niet onder de druk van Vitesse uit.

18e: Een raar stuiterend schot van Matavz, Omlin schat het goed in.

16e: Vitesse houdt het tempo erin, ook bij deze uitworp van Eduardo.

14e: Met het dak open waait het ook flink in het stadion en de reclameborden van de hoofdsponsor gaan al om.

10e: Vitesse heeft veel dreiging in de beginfase. De 1-0 hangt in de lucht.

3e: Kopbal Van der Werff in handen Omlin.

2e minuut: Alexander Büttner zet knap door op links en bedient Tim Matavz, die stuit op doelman Omlin. Dit had de 1-0 moeten zijn.

19.59 Er is afgetrapt in GelreDome.

19.57 Maikel van der Werff is toch aanvoerder van Vitesse.

19.55 Het stadion lijkt wat beter gevuld dan vorige week tegen Viitorul.

19.52 Vitesse won de laatste jaren thuis van Lokomotiv Plovdiv, Nice en Viitorul.

19.48 De spelers verlaten het veld.

19.44 Thomas Bruns was vorige week nog invaller tegen Viitorul, maar de Tukker is nu terug in de basis.

19.43 De fans van FC Basel zitten helemaal bovenin het uitvak.

19.38 Leonid Slutskiy sluit de ogen en droomt over de volgende ronde.

19.35 Maikel van der Werff staat voor het eerst in de basis in deze Europese campagne. Hij zou aanvoerder zijn, maar dat is toch niet het geval.

19.33 Thulani Serero, misschien wel de beste Vitessenaar in het tweeluik tegen Viitorul.

19.30 Ricky van Wolfswinkel terug op bekend terrein, maar nu als tegenstander.

19.23 Vitesse trok deze zomer negen nieuwe spelers aan, maar er staan er vanavond maar twee in de basis: Eduardo en Jake Clarke-Salter.

19.20 De ervaren doelman Eduardo bezig aan de warming up.

19.17 Vitesse speelde één keer tegen Basel, in januari 2003. In een oefenwedstrijd in Rheden werd het toen 1-1.

19.10 Bij Vitesse kan Bryan Linssen topscorer aller tijden in Europees verband worden. Hij heeft er vier gemaakt, evenveel als John van den Brom en Bob Peeters.

19.07 Slutskiy ontmoet Van Wolfswinkel. En dat is gezellig.

19.03 Basel kende geen lekkere start van het seizoen. Uit de eerste twee competitiewedstrijden werd slechts één punt gehaald en in de voorronde Champions League was PAOK Saloniki te sterk over twee wedstrijden (2-1 in Griekenland en 0-3 in Basel). Dat kostte trainer Raphaël Wicky de kop, Marcel Koller nam het over en won afgelopen zaterdag bij zijn debuut met 4-2 van Grasshoppers.

18.59 In de binnenstad was het vanmiddag onrustig.

Supporters FC Basel ingesloten op Jansplaats

18.57 Het dak is open en dat vindt niet iedereen een goed idee:

18.54 FC Basel brengt het volgende elftal op de been:

Omlin; Suchy, Cümant, Balanta; Widmer, Frei, Zuffi, Petretta; Stocker, Ajeti, van Wolfswinkel.

18.48 Dit zijn de elf van Vitesse:

Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner, Foor, Serero, Bruns; Beerens, Matavz, Linssen.

18.41 Rasmus Thelander poseert met een fan. De Deense verdediger staat er vanavond naast.

18.35 Ricky van Wolfswinkel, clubtopscorer van Vitesse in 2017 en de man die de bekerfinale tegen AZ besliste, wordt met licht applaus en gejuich onthaald.

18.30 Navarone Foor is tot dusverre onomstreden onder Slutskiy.

18.28 Vitesse-trainer Leonid Slutsliy is als eerste uit de bus.