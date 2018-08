Supporters FC Basel ingesloten op Jansplaats, Zwitserse fans niet welkom op Korenmarkt

ARNHEM - Supporters van FC Basel zijn donderdagmiddag ingesloten op de Jansplaats in Arnhem. De fans waren op de Korenmarkt, maar werden daar met enig geweld weggeleid.

Op de Korenmarkt staan namelijk de fans van Vitesse en beide supportersgroepen worden door de politie uit elkaar gehouden.

Vitesse en FC Basel spelen vanavond in GelreDome tegen elkaar in de derde voorronde van de Europa League. Er zijn een paar honderd fans van de Zwitserse topclub in Arnhem.

Politie op de been

Er is zo'n veertig man politie op de been om de fans op de Jansplaats te houden. De Zwitserse fans worden rond 18.30 uur per bus richting GelreDome vervoerd.