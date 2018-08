Minister-president Mark Rutte opent academisch jaar Wageningen University

WAGENINGEN - Minister-president Mark Rutte houdt maandag 3 september een toespraak bij de opening van het nieuwe academisch jaar van Wageningen University. Ook eurocommissaris Phil Hogan (met onder meer landbouw in zijn portefeuille) zal spreken.

Het is Rutte's eerste bezoek aan de universiteit in de functie van premier. In 2014 deed de VVD'er Wageningen wel aan om zijn partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen te ondersteunen. Tijdens de campagne beantwoordde hij vragen van studenten tijdens een soort 'college tour'.

Het is niet bekend waar Rutte het over zal hebben tijdens zijn toespraak.

Eurocommissaris Hogan wil dat landbouw slimmer en groener wordt en vraagt de universiteit regelmatig om advies bij het bepalen van zijn innovatie-agenda.