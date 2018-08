GASTBLOG GIERZWALUW: Het zit er weer op...

BEEK-UBBERGEN - De afgelopen maanden kon je via onze YouTube-livestream van BuitenGewoon naar jonge gierzwaluwen kijken. Jochem Kühnen is gek op gierzwaluwen en hield ons op de hoogte van het wel en wee van deze prachtige vogels. Maar helaas aan alles komt een eind...

Hier in Beek is het Gierzwaluw-seizoen afgelopen. In nestkast 1 waren de laatste Gierzwaluwen aanwezig van de zes paartjes die dit jaar verbleven. Sinds de laatste week van juli hadden we nog maar 3 gasten, twee jongen met één oudervogel.

Op 5 augustus waren de twee jongen voor het laatst samen. Gierzwaluwen zijn vooral bruin van kleur en dat zie je helaas niet op de zwart-wit beelden. Ik vind de jongen toch zó mooi met dat geschubde uiterlijk, met fijne lichte randjes aan alle veren en die schattige kopjes! Het is dan ook lastig kiezen welke plaatjes of filmpjes daarvan te delen.

Uitzwaaien

Die avond, 22.03 uur om precies te zijn, vloog het eerste jong uit! Vroeger in de avond dan ik had verwacht, want de meeste jongen vlogen hier rond 22.30 uur uit. Maar wel precies op de dag die ik had uitgerekend. Jongen vliegen namelijk op een leeftijd van ongeveer 40 dagen uit en vanaf uitkomst van het eerste ei gerekend was 5 augustus 40 dagen.

Het tweede jong bleef nog even, maar oefende er flink op los! Met alle ruimte voor zichzelf (al weerhield de aanwezigheid van een broer of zus ook niet van stevige oefensessies). Bij het oefenen werd er ook weer goed gebruik gemaakt van de speciaal daarvoor gemaakte klimgroeven.

Eten bestellen

Om 21.40 uur was de oudervogel teruggekeerd met een keelzak vol voedsel. Wat een enthousiaste ontvangst kreeg die zeg! Maar kort na de voederbeurt ging het jong weer naar buiten zitten kijken terwijl moeder of vader op het nestje bleef zitten. Na veel twijfel en zichtbare spanning vloog het jong met een gevulde buik om 22.00 uur uit, de wijde lucht in. Drie minuten eerder dan broer of zus twee dagen eerder uitvloog! Vader of moeder keek niet op of om en kwam zoals ik al verwachtte de volgende dag na vertrek in de ochtend niet meer terug.

Mooi broedseizoen

En daarmee is er dus een eind gekomen aan het Gierzwaluw-seizoen hier thuis. Het is een mooi seizoen geweest. Er vlogen in totaal elf jongen uit, grootgebracht door vijf paartjes. Bij een zesde paartje mislukte het broedgeval door gevechten en een waarschijnlijke partnerwissel. Daarnaast wistene enkele Gierzwaluwen de nestkasten te vinden om een keer te overnachten. Dat biedt hoop voor volgend seizoen, want dan komen als het goed is alle volwassen Gierzwaluwen terug. De jongen niet, die gaan elders een plekje voor zichzelf zoeken. Waar ze dat doen is niet bekend.

Wilt u ook een plekje bieden aan deze bijzondere vogels? Lees dan mijn website voor tips. Eind april komen de Gierzwaluwen weer terug, dus u heeft nog zeker 9 maanden de tijd een nestkast (of meerdere) te maken of kant-en-klare nestkasten te kopen en op te hangen. Denk daarbij aan duurzaamheid, zowel van eventueel gebruikt hout als levensduur van de nestkast, want zoals ik al schreef blijven Gierzwaluwen jaar na jaar, jarenlang gebruik maken van een nestkast. Nadat die eenmaal is gevonden, dat dan wel…

Lezers, bedankt voor jullie aandacht! Omroep Gelderland en het team van BuitenGewoon hartelijk dank voor het bieden van een platform, de hulp en inzet! Hopelijk tot de volgende keer!

Jochem Kühnen verdiept zich al bijna 15 jaar in de gierzwaluw. Aan en in zijn eigen huis is ruimte voor 33 paartjes. In Nijmegen e.o. zijn bij nieuwbouw en renovatie door Jochems inspanning inmiddels meer dan 200 nestkasten opgehangen of ingebouwd. Hij geeft lezingen en leidt excursies, meer informatie is te vinden op zijn website, www.xjochemx.nl.