Feministen toveren mannelijke straatnamen om tot vrouwelijke

ARNHEM - Het feministische netwerk De Bovengrondse is deze zomer een nieuw initiatief gestart; Meer Vrouw Op Straat. Daarvoor zijn ze dinsdag de straten op gegaan om mannelijke straatnamen symbolisch om te dopen tot vrouwelijke. Daarom heet de Walburgstraat in Arnhem nu bijvoorbeeld de Suze Groeneweg.

Hilde Segond von Banchet is onderdeel van het netwerk De Bovengrondse en ze is voornamelijk actief in Arnhem. Het netwerk functioneert als een doetank die met concrete acties laat zien hoe feminisme in de praktijk kan worden gebracht. De feminist vertelt dat het initiatief Meer Vrouw Op Straat is genomen naar aanleiding van een onderzoek van De Correspondent naar straatnamen van Amsterdam, Utrecht en Groningen. Daaruit blijkt dat van alle straten met een mensennaam, 88 procent mannelijk is en 12 procent vrouwelijk.

Daarom heeft De Bovengrondse twaalf vrouwen uitgekozen wiens namen nu door heel Nederland worden verspreid - ook in Arnhem en Nijmegen. 'Het is een heel laagdrempelig, maar erg symbolisch onderwerp. Straatnamen laten toch zien wie wij als maatschappij belangrijk vinden', vertelt Segond von Banchet.

Beyoncé en Mies Bouwman

Feministen van de organisatie zijn woensdag op pad gegaan om verschillende mannelijke straatnamen te voorzien van een vrouwelijk straatnaambord. Nu hangen er namen zoals Suze Groenewegstraat en zelfs Beyoncé is vertegenwoordigd in bepaalde wijken. 'In Arnhem heb ik de Walburgstraat bij het Paleis van Justitie omgetoverd tot de Suze Groeneweg - naar het eerste vrouwelijke tweede kamerlid - en heet de Jansbuitensingel nu de Mies Bouwmanstraat', legt Segond von Banchet uit. Daarnaast heeft zij de Janspoort omgedoopt tot Marie Anne Tellegenstraat - een Nederlandse verzetsstrijder.

In Nijmegen is de Waalkade aangepakt, die draagt nu ook de naam van Marie Anne Tellegen met zich mee, en de Broerstraat. Nu beter bekend als de Ada Lovelacestraat - een Britse wiskundige. 'Het is mooi om op deze manier aan te tonen dat we in 2018 op allerlei verschillende manieren de gelijkwaardigheid van vrouwen terug kunnen zien in het straatbeeld', aldus de feministe.

Nu is het wel zo dat de Walburgstraat vernoemd is naar Sint Walburga, maar het gaat om de symbolisch waarde.

GroenLinks wil in gesprek

Hoewel de borden zelf symbolisch zijn, hoopt Bovengrondse wel dat er verandering gaat komen. 'Als er nieuwe wijken worden gebouwd, hoop ik dat acties zoals die van ons er toch voor zorgen dat de gemeente meer gaat nadenken over vrouwelijke straatnamen. In bekende stadscentra denk ik dat het lastig gaat worden, maar zelfs in Amsterdam heb je bijvoorbeeld nog een aantal bruggen zonder naam. Dat zijn wel gevallen waarbij je dit kan toepassen', besluit Segond von Banchet.

Verder meldt ze dat Joke van Wensem, voorzitter van GroenLinks in Arnhem, heeft laten weten dat ze in gesprek wil gaan met de actievoerders van De Bovengrondse. Dus wie weet lopen we over een tijdje wel via de Beyoncélaan over de Mies Bouwmanbrug en komen we uit op het Suze Groenwegplein.