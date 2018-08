23-jarige man verdachte dodelijke steekpartij Arnhem

ARNHEM - Een 23-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van het doodsteken van een 53-jarige Arnhemmer. Dat meldt de politie, donderdagmiddag.

De dodelijke steekpartij vond woensdagavond plaats in de Arnhemse wijk Elderveld. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de Kortlandplaats na de melding van een steekpartij. 'Bij de flat aangekomen, bleek dat buiten een levenloze man lag', zo schrijft de politie. 'De 23-jarige man was in de flatwoning aanwezig en werd direct als verdachte aangehouden.'

Inmiddels is er sporenonderzoek verricht en zijn er getuigen gehoord. De verdachte raakte ook gewond bij de steekpartij, hij is na behandeling in het ziekenhuis overgebracht naar het politiebureau. 'Hij zal worden verhoord', aldus de politie.

Waarom de man werd doodgestoken is nog onduidelijk.

