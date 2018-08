Nachtkoerier Rudy voorkomt uitslaande brand: 'Ik dacht, dit is niet goed'

ZELHEM - Rudy te Welscher uit Wolfersveen (gemeente Zelhem) voorkwam in de nacht van woensdag op donderdag een uitslaande brand in Zevenaar. Bij loodgietersbedrijf Boerboom brak iets voor 2.30 uur brand uit. Door de oplettendheid van Rudy kon erger worden voorkomen.

Rudy werkt al jaren als nachtkoerier voor Parts Express, een bedrijf dat levert aan autobedrijven. Bij zijn dagelijkse ronde stond Rudy ook vannacht te lossen bij een autobedrijf in Zevenaar, dat naast Boerboom is gevestigd. 'Ik zag een rode gloed en rook uit de muur komen', vertelt de koerier vandaag aan Omroep Gelderland. 'Ik dacht: dit is niet goed.'

Brandweer blij

Ondanks dat het midden in de nacht is besluit Rudy te gaan kijken. 'Iets korter bij hoorde ik dat er hout aan het branden was', vertelt hij. De nachtbraker twijfelt geen moment en belt 112. De brandweer en het bedrijf zijn hem dankbaar. 'Er is een uitslaande brand voorkomen', zegt een brandweervoorlichter.

Uiteindelijk brandt alleen het hok met gereedschap uit. 'Dat hok was gelukkig goed afgesloten met brandwerende deuren', meldt het getroffen bedrijf. Ze willen de koerier graag bedanken voor zijn snelle handelen. 'We gaan hem gelijk bellen', zegt een medewerker van het bedrijf.

'Je let 's nachts extra goed op'

Voor Rudy zelf is het de normaalste zaak van de wereld. 'Ik werk altijd 's nachts. Als ik iets zie wat niet pluis is, meld ik het', zegt de koerier. 'Je werkt 's nachts, dan let je extra goed op. Ik heb ook weleens gezien dat er stukken uit een hek waren geknipt, dan bel ik.'

Zie ook: Veel rookontwikkeling bij brand industriepand Zevenaar