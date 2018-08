Deel dit artikel:











Pool steekt Pool neer in Borculo

BORCULO - Een Pool van 29 is woensdagavond in een woning in Borculo neergestoken. Een landgenoot van 26 is als verdachte aangehouden.

Het steekincident in een woning aan de Oranjerie werd rond 22.40 uur bij de politie gemeld. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte was nog in de woning. Hij is voor verhoor in de cel gezet. De politie hoopt dat er mensen zijn meer informatie hebben. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52