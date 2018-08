Aad de Mos maakt zich zorgen over Slutskiy

ARNHEM - Oud-Vitesse-trainer Aad de Mos maakt zich wat zorgen om de huidige Vitesse-trainer Leonid Slutskiy, zo laat hij weten in zijn analyse op zijn Twitteraccount.

'De trainer is door VitesseTV meegenomen naar de dierentuin, maar hij praat nu alleen nog maar over olifanten en beren', zegt De Mos met een knipoog. Hij wijst op uitspraken van de Rus in de voorbeschouwing woensdag. Hij vindt dat Vitesse het sterkere dier moet zijn in het tweeluik met FC Basel in de Europa League. Slutskiy zegt dat dieren ook alles doen om te overleven en dat het sterkste dier wint. Hij hoopt dat Vitesse een olifant of een beer zou zijn.'

Wel verwacht De Mos dat Vitesse inderdaad het sterkere dier zou zijn. 'Ze spelen tegen de ploeg van lieveling Ricky van Wolfswinkel. Maar ze moeten thuis drie punten kunnen pakken.'