Vodafone: landelijke storing is voorbij

ARNHEM - Vodafone heeft donderdagmiddag kortstondig last gehad van een landelijke netwerkstoring.

Veel mobiele klanten konden een uur lang niet bellen of gebeld worden. Ook waren er problemen met mobiel internet (2G, 3G en 4G) en met sms-verkeer.

Om 13.15 uur meldde Vodafone dat het netwerkverkeer weer gefaseerd op gang komt. 'Dit houdt in dat alle getroffen klanten geleidelijk aan weer verbinding met het netwerk kunnen maken. We adviseren in de tussentijd om het toestel uit en aan te zetten om een nieuwe verbinding met het netwerk tot stand te brengen.'

De storing werd veroorzaakt door een korte onderbreking in het interne Vodafone-systeem dat er onder meer voor zorgt dat telefoongesprekken bij de juiste persoon uitkomen. Dat leidde tot 'file' op het netwerk.

Ook het Gelderse VVD-Kamerlid Remco Dijkstra had last van de storing en daar was hij niet blij mee: