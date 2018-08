Tolkamp gaat akoestisch voor solodebuut

AALTEN - Jan Wilm Tolkamp uit Aalten heeft voor zijn eerste soloalbum de vertrouwde boerenrock met een band ingeruild voor een akoestische gitaar. De voormalig gitarist van Normaal haalde de inspiratie voor ‘Vrijheid van denken en doen’ uit zijn theatertour met Arjan Erkel.

'De nummers die ik in de tour speelde hadden betrekking op de ontvoering van Arjen, maar eigenlijk ook op iedereen in het dagelijks leven', vertelt Tolkamp. “Iedereen voelt zich weleens een soort van gevangen en denkt, wat moet ik hieraan doen?'

De muzikale omlijsting van de theatertour is door de Aaltenaar naar het Achterhoeks heeft vertaald en verwerkt in het album. Hoewel de akoestische gitaar geen vreemde was voor Tolkamp, is het spelen zonder begeleiding wel even wennen. 'Dat was wel heel spannend aan het begin, en is het af en toe nog steeds.'



Tolkamp greep naar zijn eigen leven voor inspiratie voor de teksten. Zo is het openingsnummer ‘Memento Mori’ opgedragen aan zijn moeder, die tijdens de theatertour op 85-jarige leeftijd overleed. 'De titel betekent eigenlijk dat je sterfelijk bent', aldus de gitarist. 'Dat klinkt vrij hard, maar zoiets gebeurt, helaas. En daar gaat het nummer over.'