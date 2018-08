Reinder Nummerdor assistent-bondscoach beachvolleybal

ELBURG - Elburger Reinder Nummerdor wordt per 1 oktober de nieuwe bondscoach beachvolleybal. De vijfvoudige olympiër gaat samen met bondscoach Gijs Ronnes de mannenteams trainen en coachen.

De 41-jarige Nummerdor volgt Jochem de Gruijter op. Hij tekent voor een jaar, met de intentie om in ieder geval door te gaan tot en met de Olympische Spelen van Tokio.

Europees kampioen

Nummerdor werd als volleyballer onder meer Europees kampioen in 1997. Hij nam deel aan de Olympische Spelen van Sydney en Athene. Ook speelde hij acht jaar in de Italiaanse Serie A1.

Als beachvolleyballer was de Elburger erg succesvol met Richard Schuil. Zij werden drie keer Europees kampioen en deden mee aan de Spelen van Peking en Londen. Bovendien won het duo diverse World Tour-toernooien. Daarna won Nummerdor met Christiaan Varenhorst zilver op het WK 2015 en bereikte hij de kwartfinale van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

'Meteen erg enthousiast'

'Toen Gijs Ronnes mij polste voor de functie van assistent-bondscoach, werd ik meteen erg enthousiast', vertelt Nummerdor. 'Dit is een prachtige kans die ik niet wil en kan laten schieten. Ik heb als speler met Gijs gewerkt en ik sta volledig achter zijn werkwijze. Binnen BTN (Beachvolleybal Team Nederland, red.) heerst een uitstekende topsportcultuur. Ik denk dat ik erg veel van Gijs kan gaan leren.'

'Veel kennis van het spel'

'Reinder heeft in zijn carrière ontzettend veel belangrijke toernooien gespeeld, en ik denk dat hij met zijn ervaring veel kan toevoegen aan ons topsportprogramma', licht Gijs Ronnes toe. 'Hij heeft veel kennis van het spel en ik reken erop dat hij zich ook als coach gaat ontwikkelen. Natuurlijk wordt het voor Reinder bijzonder om zijn voormalige teamgenoot Christiaan Varenhorst te coachen, maar zowel de staf als de spelers hebben de intentie om hier een succes van te maken. Dat we een Nederlandse coach hebben gevonden is bovendien goed voor de continuïteit van ons programma.'