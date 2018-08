Korstanje met estafetteploeg naar finale EK zwemmen

NIJMEGEN - Zwemmer Nyls Korstanje uit Nijmegen heeft zich met de estafetteploeg geplaatst voor de finale van de 4 x 100 meter wisselslag op de slotdag van de EK in Glasgow.

Korstanje, Arno Kamminga, Joeri Verlinden en Stan Pijnenburg plaatsten zich als vijfde met een tijd van 3.35,88. Rusland was de snelste: 3.33,08.

Arjan Knipping, afkomstig uit De Heurne (gemeente Aalten), slaagde er niet in zich te plaatsen voor de finale op de 400 meter wisselslag. Hij werd veertiende met 4.19,91. Dat was ruim vijf seconden langzamer dan de snelste in de series. Dat was de Hongaar David Verraszto (4.14,18).

