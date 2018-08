Kabouterdorp op Landgoed Hulshorst geordend

NUNSPEET - Het spontaan opgezette kabouterdorp op Landgoed Hulshorst was een rommeltje geworden.

Reden voor de gemeente Nunspeet om actie te ondernemen. Onder een boom aan het Van Meurslaantje staan nu alleen nog de mooiste kabouters; de kapotte beelden zijn naar de gemeentewerf afgevoerd.

Het kabouterdorp was er ineens en is er al jaren en wordt ook gedoogd door de gemeente.

Een groot deel is nu geruimd om vervuiling van de mooie omgeving te voorkomen, zo staat te lezen in een mededeling van de gemeente. Het afgevoerde materiaal wordt tot eind augustus opgeslagen. De eigenaren zijn in de gelegenheid het daar af te halen. Bij herhaalde uitbreiding zal het kabouterdorp worden opgeruimd en de situatie worden beëindigd.