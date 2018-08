Geen particuliere speeltoestellen in openbare ruimte Epe

NUNSPEET - Tijdens controlerondes komen medewerkers van de gemeente Epe regelmatig speeltoestellen tegen in de openbare ruimte die niet van de gemeente zijn.

Dit zijn speeltoestellen van inwoners, zoals glijbaantjes en trampolines. "'n verband met veiligheid en aansprakelijkheid als gemeente vragen we u om zelf geen speeltoestellen in de openbare ruimte te plaatsen', stelt de gemeente.

'Wij begrijpen dat het ontzettend leuk is om op een mooie dag extra speeltoestellen op straat of in de speeltuin te plaatsen zodat iedereen in buurt nog fijner kan spelen. We vragen echter om uw begrip om dit niet te doen in verband met veiligheid en onze aansprakelijkheid. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk en aansprakelijk voor speeltoestellen die in de openbare ruimte staan, ook als deze niet van de gemeente zijn.'