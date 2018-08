Weerblog: Gelderland zet zich schrap voor noodweer, blikseminslag in Hernen

14.51 Het KNMI schuift de waarschuwing voor Gelderland op: onweersbuien mogelijk tot 18.00 uur.

14.49 'Ik heb mijn ramen weer schoon', meldt Arjan van den Berg uit Zevenaar.

14.45 In Nijmegen loopt de Hatertseweg onder water.

14.39 In Rheden zijn de kinderactiviteiten rond Rhevak verplaatst naar binnen, in sporthal De Hangmat gaan de spelen verder.

14.29 Eerste foto vanuit Hernen. Volgens de brandweer gaat het inderdaad om blikseminslag. Drie blusvoertuigen zijn ter plaatse. Het betreft een woonboerderij met een rieten dak. Bewoners zijn uit de woning.

Foto: Mike Hofman/Persbureau Heitink.

14.18 Het wordt serieus. In Hernen zou aan de Dorpsstraat brand zijn uitgebroken na blikseminslag.

14.06 Moet je de weg op: kijk uit! Niet alleen voor de regen maar ook voor de aangekondigde windstoten.

13.32 Krijg je vertraging op het spoor? Dan komt dat mogelijk hierdoor, zegt spoorbeheerder ProRail.

13.22 Een filmpje vanuit Otterlo. Voorkomen is beter dan genezen, zegt Gabriëlle Hazeleger-Demmers. 'In eerdere jaren stond het water hier in de kelder na hevige regen', meldt de fractievoorzitter voor Gemeentebelangen in Ede tegen Omroep Gelderland.

13.19 Staat u op de camping met een tent? Zorg dat die stevig staat. Dit zegt het KNMI.

13.12 Een filmpje op Instagram vanuit Dinxperlo.

13.00 De regenmeter in Wehl.

12.58 Het is in ieder geval even goed voor de plantjes.

12.56 Als Buienradar het bij het rechte eind heeft, krijgt de omgeving Arnhem rond 13.30 uur een nieuwe 'regenaanval' te verwerken.

12.53 In Groenlo begint het nu.

12.44 Ook in Rheden klaart het op.

12.38 Oh, is dit het al, voorlopig? Foto vanaf de redactie in Arnhem.

12.28 Goed om te weten: wanneer bel je de gemeente en wanneer 112?

12.25 Wij hebben code geel, maar in het westen geldt code oranje door windstoten.

12.22 Noodweer komt eraan, maar eerst nog even dag 29 van de hittegolf in Hupsel, zegt MeteoGroup.

12.13 De code vandaag is geel.

12.05 Ja, in Weurt valt het mee. Nu nog wel.

12.02 In Doetinchem hebben deze kippen nog nergens last van...

11.59 Noodweer Benelux is live op YouTube. Ze waarschuwen voor later vandaag voor windstoten tot 130 kilometer per uur (!) op de Wadden.

11.52 De weersverwachting heeft ook gevolgen voor onszelf. De locatie van de uitzending van Zomer in Gelderland is verplaatst.

11.49 Intussen, op het terras van nationaal park De Hoge Veluwe:

11.40 De buien hebben deze bermbrand langs de A1 bij Hoevelaken nog niet bereikt.

11.30 In Otterlo zijn ze ze er klaar voor.

11.27 Weervrouw Moniek Wulms waarschuwde vanmorgen al op Radio Gelderland:

11.20 De eerste buien trekken de provincie binnen. Volgens Buienradar.nl ziet dat er zo uit.