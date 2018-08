Deel dit artikel:











Liveblog: Gelderland zet zich schrap voor noodweer Foto: Pxhere

ARNHEM - Na weken van hitte en droogte zet de provincie zich schrap: hevige buien trekken vandaag over met kans op onweer en veel neerslag in korte tijd. Lokaal zijn volgens MeteoGroup in Wageningen windstoten tot 90 kilometer per uur mogelijk. Niets missen over het weer? Volg ons liveblog.