Stroomstoring door uitgebrande kabel

ZIEUWENT - In het buitengebied van Zieuwent en Lievelde hebben bewoners en bedrijven last gehad van een stroomstoring.

De storing begon woensdag rond 5.00 uur in de nacht. De oorzaak is een uitgebrande kabel van het nutsbedrijf. Liander kon eerst het probleem niet vinden en is daarom de gehele ochtend bezig geweest om de storing op te lossen. In eerste instantie werd er gedacht dat er bij een aansluiting in een van de woningen kortsluiting ontstaan was. Na enig speurwerk werd de kabel gevonden waar de brand was ontstaan.



Over de oorzaak van het uitbranden van de elektriciteitskabel is niet bekend.