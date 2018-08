Sjoerd Ars technisch manager van Fortuna Sittard

DIDAM - Sjoerd Ars is de nieuwe technisch manager van Fortuna Sittard. De voormalig aanvaller uit Didam treedt in eerste instantie voor twee seizoenen toe tot de clubleiding van de kersverse Limburgse eredivisionist.

'Deze functie sluit perfect aan op wat ik voor ogen heb', laat Ars weten, die is overtuigd van het project van Fortuna. 'Ze zijn twee jaar geleden een proces ingestapt waar de eerste resultaten nu al zichtbaar van zijn, maar op de achtergrond kunnen nog mooie stappen gezet worden.'

Ars wordt in zijn functie onder meer verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de Nederlandse spelersmarkt en het leggen van contacten met clubs om mee samen te werken. Als oud-voetbalnomade richt hij zich daarbij op Azië en Oost-Europa, hoewel er ook een samenwerking met een Duitse ploeg in de pijpleiding zit. 'Maar die naam kan ik nog niet noemen.'



Ars treedt in eerste instantie voor twee seizoenen in dienst bij de Limburgers. 'Maar dat zegt in de voetballerij niet zoveel', lacht de oud-topscorer. 'Ik wil echt iets voor de lange termijn neerzetten, dat vind ik leuk. Bezig zijn met beleid en echt ergens naartoe werken. Naast de functie bij Fortuna is Ars in de zonnepanelen gestapt en voetbalt hij nog altijd bij De Treffers. 'Het zal een druk bestaan gaan worden', weet de Didammer. 'Maar daar loop ik niet voor weg. Ik kan toch niet stilzitten.'

Als bestuurder naar Doetinchem?

Met de zoektocht naar samenwerkingspartners en het in kaart brengen van de markt lijkt Fortuna een duidelijk doel voor ogen te hebben. Dat de club ambities heeft is duidelijk, aldus Ars, die aangeeft in de toekomst ook open te staan voor een rol op bestuursniveau in Doetinchem. De Graafschap blijft ook gewoon een fantastische club waar veel mogelijkheden liggen die niet altijd worden benut, maar ik focus me nu op Fortuna. Ik heb daar fantastische mogelijkheden en kansen en daar ben ik heel blij mee.'