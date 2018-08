Laatste motorspektakel in Hierden

NUNSPEET - De twintigste editie van het jaarlijkse motorspektakel in Hierden zal ook gelijk de laatste zijn. De organisatie loopt tegen een muur aan wat betreft de wet- en regelgeving, iets wat de laatste jaren steeds strenger geworden is.

'De verantwoordelijkheid voor zo'n evenement is te hoog geworden', zo vertelt voorzitter Willem Hop. 'Als bestuur en vereniging blijf je altijd aansprakelijk en sinds het incident in Oldebroek zijn de regels verscherpt. Daarbij is ook de vergunning van drie jaar afgelopen en hebben we besloten niet opnieuw het circuit in te gaan. De komende jaren willen we wel rond het clubhuis leuke activiteiten gaan organiseren.'

Deze jubileumeditie pakt de organisatie nog één keer groots uit rondom het thema ‘Dakar’. Op het terrein aan de Hagenweg in Hierden is het publiek zaterdag 25 augustus van harte welkom.