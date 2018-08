EK zevenkamp: Vetter elfde na twee onderdelen

ARNHEM - Atlete Anouk Vetter uit Arnhem staat elfde na het tweede onderdeel van de zevenkamp op de Europese kampioenschappen atletiek in Berlijn.

Bij het hoogspringen ging ze over 1.76 meter, vijf centimeter onder haar persoonlijk record. Daarmee werd ze 15e op dit onderdeel.

'Ik zat best wel goed in de wedstrijd. Jammer dat ik de 1,79 niet haalde, want dan had ik de tegenvaller op de horden weer helemaal goedgemaakt. Dus tot dusver zeg ik: mwah', vertelt Vetter.

Vetter kwam op de 100 meter horden tot een tijd van 13.55, een zevende plek. Ze startte sterk, liep goed, maar raakte twee horden vol. Haar persoonlijk record op dit onderdeel is 13.29.

'De horden waren slordig. Ik was ook heel nerveus voor de start, zat helemaal te trillen. De schade viel nog mee, want ik had ook zomaar kunnen struikelen', stelt Vetter.

De Arnhemse is regerend Europees kampioene zevenkamp.