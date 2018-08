'Het is een jongetje': eerste beelden van pasgeboren wisent op de Veluwe

'Ik dacht we zullen dat vast en zeker pas kunnen zien als het dier een keer plast', zegt Marinus Roseboom van de stichting, 'een stierkalfje plast onder de buik, een vrouwtjes plast aan de achterkant. Nou, dat moment hebben we niet af hoeven te wachten want er was een hele mooie foto waarin we konden zien dat het een mannetje was'. Een wisent is een Europese variant van de Amerikaanse bison en een bedreigd diersoort.

Twijfel of het zou lukken

De vader van het kalfje is zelf nog een jonge stier die vorig jaar juli naar de Veluwe is gebracht. Omdat hij zelf nog maar twee jaar oud was, werd er aan getwijfeld of hij zich zo snel al zou voortplanten. 'Volgens de boekjes zou een wisentstier pas geslachtsrijp zijn vanaf zijn 4de jaar, maar nu blijkt dat als hij de oudste stier is in een kudde dat hij al na twee jaar voor nageslacht kan zorgen', aldus Roseboom.

