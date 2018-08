29e ronde van Elspeet boeiend spektakel

ELSPEET - Na de dikkebande wedstrijd voor de jeugd ging woensdagavond de 29e editie van de Ronde van Elspeet van start. Als eerste kwam Florian Smits uit Dinxperlo over de streep, direct gevolgd door Wiebe Scholten uit Dieren en als derde finishte Andries Weening uit Kootstertille.

Maar liefst bijna honderd wielrenners hadden zich gemeld en zij maakten er een boeiend spektakel van. De Elite/belofte/Amateurs hadden 100 kilometer voor de boeg met 39 ronden door Elspeet. Na het startschot van rondemiss Lisette van Ree zetten meteen een viertal de aanval in en bouwden direct een voorsprong op van een kleine minuut. Maar zoals vaak lukte het uiteindelijk niet om weg te blijven.

Later in de race hielden drie koplopers wel een hele tijd stand. Een zevental zette vanuit het peloton de achtervolging in en enkele ronden voor het einde werden ook zij gepakt. In de laatste twee ronden lukte het toch voor een kleine groep om afstand te nemen om daarmee een massasprint te voorkomen. Florian Smits was dus de snelste.