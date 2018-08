Intensief onderzoek na dodelijke steekpartij Arnhem

De omgeving van de woning waar de steekpartij plaatsvond, is met politielinten afgezet. Ook staat er nog een zogenoemde PD-unit bij het appartementencomplex aan de Kortlandplaats. 'Het gaat om een dodelijk steekincident. We hebben goed werk te doen', laat politiewoordvoerder Frank de Valk weten.

Dader gewond afgevoerd

Waarom het slachtoffer werd doodgestoken, is nog onduidelijk. De vermoedelijke dader is zelf ook gewond geraakt bij de steekpartij. 'Hij wordt na behandeling in het ziekenhuis ingesloten voor verhoor. Dat verhoor zal in de loop van de dag plaatsvinden', zegt de politiewoordvoerder. Buurtbewoners zagen woensdagavond dat de man geboeid werd afgevoerd in een ambulance.

Na de steekpartij werden er meerdere ambulances opgeroepen, een traumahelikopter is bij station Arnhem-Zuid geland. Politieagenten droegen kogelwerende vesten.

Zie ook: Verdachte aangehouden na dodelijke steekpartij Arnhem