Dodelijke steekpartij in Arnhemse flat is tweede in vier jaar tijd

Het is niet de eerste keer dat er iemand omkomt bij een steekpartij in het appartementencomplex aan de Kortlandplaats. In 2014 werd er een 72-jarige vrouw door haar buurman doodgestoken. De 62-jarige verdachte, Jesus L., werd veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf.

Sinds januari in zijn woning

Nu, vier jaar later, is een man het slachtoffer van een dodelijke steekpartij. Hij zou volgens buurtbewoners sinds januari alleen in zijn appartement wonen en werkzaam zijn als taxichauffeur. Waarom hij werd doodgestoken, is nog onduidelijk.

De omgeving van de woning waar de steekpartij plaatsvond, is met politielinten afgezet. Ook staat er nog een zogenoemde PD-unit bij het appartementencomplex aan de Kortlandplaats. 'Het gaat om een dodelijk steekincident. We hebben goed werk te doen', laat politiewoordvoerder Frank de Valk weten.

Dader gewond afgevoerd

De vermoedelijke dader is zelf ook gewond geraakt bij de steekpartij. 'Hij wordt na behandeling in het ziekenhuis ingesloten voor verhoor. Dat verhoor zal in de loop van de dag plaatsvinden', zegt de politiewoordvoerder. Buurtbewoners zagen woensdagavond dat de man geboeid werd afgevoerd in een ambulance.

'Ze stoppen er van alles in'

Buurtbewoners vertellen Omroep Gelderland dat het complex er flink op achteruit is gegaan de laatste jaren. 'Ze stoppen er van alles in', zegt een geschrokken bewoner. Een andere buurvrouw wil niets over de zaak kwijt omdat er veel nare dingen gebeuren. 'Ik wil pas praten als er een keer iets leuks gebeurt', vertelt ze.

Na de steekpartij werden er meerdere ambulances opgeroepen, een traumahelikopter is bij station Arnhem-Zuid geland. Politieagenten droegen kogelwerende vesten.

