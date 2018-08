Oost Gelre zet Europees kampioene Vivian Sevenich in zonnetje

LICHTENVOORDE - Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre heeft Vivian Sevenich woensdag in haar ouderlijk huis in Lichtenvoorde gefeliciteerd. De waterpoloster werd twee weken geleden Europees kampioen met het Nederlands team.

'Ze heeft een fantastische prestatie geleverd!', aldus Bronsvoort. 'Wat een sportvrouw, en dat uit onze gemeente Oost Gelre. We zijn hier ontzettend trots op!' Sevenich behaalde de Europese titel door met haar team Griekenland in de finale van het Europees Kampioenschap met 6-4 te verslaan. Voor de Nederlandse waterpolodames was het de eerste titel sinds 1993.



Naast de persoonlijke felicitatie is Oost Gelre van plan om een huldiging te organiseren. 'We willen Vivian graag nog wat nadrukkelijker in het zonnetje zetten', vertelt Bronsvoort, die laat weten dat in september een moment wordt georganiseerd. 'We hopen dat er veel mensen bij zijn om Vivian te feliciteren met haar bijzondere prestatie.'