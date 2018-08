Scootmobielen gestolen in Zutphen

ZUTPHEN - In Zutphen zijn woensdagmiddag vanaf twee plekken een scootmobiel gestolen. De politie vraagt eventuele getuigen zich te melden. Dit kan via 0900 - 8844.

Vanaf de Thorbeckesingel en vanaf de Beethovenstraat in Zutphen werd er een scootmobiel gestolen. Het kenteken van één van de scootmobielen is OAI632. Het kenteken van de tweede scootmobiel is niet bekend.



De diefstallen vonden plaats tussen 16.00 en 16.15 uur. Gezien het tijdstip zullen de diefstallen niet geheel onopgemerkt zijn gebleven.