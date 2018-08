Doetinchemse fietsdagen groot succes

ARNHEM - De derde editie van de Doetinchemse Fietsdagen is zeer succesvol verlopen. Naar schatting hebben 1600 deelnemers de routes gefietst. Vanwege het grote succes is dan ook nu al besloten dat er een vierde editie van de Doetinchemse Fietsdagen komt.

De formule van het sportieve evenement blijkt opnieuw aan te slaan. De routes zijn uitgezet aan de hand van het landelijke fietsknooppunten netwerk. Voordeel voor de fietsers is dat zij niet zelf een route hoeven uit te stippelen, dat hebben de vrijwilligers van de VVV gedaan.



De routes, in lengte variërend van 20 tot 60 kilometer kunnen op elk gewenst moment gefietst worden en voeren door Doetinchem, maar ook langs Wehl, Nieuw-Wehl, Langerak en Gaanderen.



Het startsein voor de Doetinchemse Fietsdagen wordt traditiegetrouw gegeven in de aanloop naar Pinksteren.