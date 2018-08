Amerikaans dorp met geschiedenis in Buren nu samenwerkingspartner van de gemeente

MAURIK - Burgemeester Jan de Boer van de gemeente Buren is net terug van een diplomatiek reisje naar de Verenigde Staten. Hij probeert een samenwerking te realiseren tussen zijn gemeente en het dorp Kinderhook; daar is een oud-president geboren met roots in Buren.

Cornelis Maessen vertrok in 1632 vanuit de gemeente Buren naar de Nieuwe Wereld. Eenmaal in Amerika was hij één van de vele Europese immigranten die er een bestaan opbouwde. Zes generaties later werd Martin van Buren, de achtste president van de VS en een nazaat van Maessen, geboren in het dorp Kinderhook in de staat New York. Destijds stond het dorp bekend als Kinderhoek - op z'n Nederlands.

Burgemeester Jan de Boer is vorige week naar de Verenigde Staten gereisd om de geschiedenis van zijn gemeente te traceren, maar vooral om een samenwerking met het dorp te realiseren.

'De band is gelegd'

'Er is in ieder geval al een contract van vriendschap tussen onze gemeente en Kinderhook getekend - de band is alvast gelegd. Nu gaan we kijken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn. We verwachten dat we van elkaar kunnen leren op het gebied van educatie, cultuur en andere interessante ideeën over bijvoorbeeld ondernemen en landbouw', zo vertelt De Boer.

Vorig jaar heeft hij ook al een aantal lokale politici van het Amerikaanse dorp uitgenodigd in de gemeente Buren. 'Na een lunch bij mij thuis zijn we door de gemeente getrokken en hebben we onder andere de molen bekeken. Ze waren erg gecharmeerd van ons Rivierengebied. Toen is de relatie eigenlijk begonnen', aldus de burgemeester.

Vlag van Buren wappert in de VS

Tijdens zijn bezoek heeft De Boer een Amerikaanse vlag mogen ontvangen die boven het Witte Huis heeft gewapperd. 'En dat is nogal bijzonder, want zulke historische vlaggen worden niet zo maar uitgedeeld. Hij krijgt een mooie plek in onze gemeente', legt De Boer uit. 'We hebben hem gekregen van congreslid John Faso. Wij hebben hem ook een vlag van Buren gegeven - die hangt nu in Kinderhook.'

Verder is de burgemeester bij Kinderhookse fruittelers geweest om inspiratie op te doen voor het fruitcorso van Tiel en heeft hij een kijkje genomen in het ouderlijk huis van president Van Buren