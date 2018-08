Aaltenaar na derde aardbeving op Lombok: 'Mensen zijn in shock'

ARNHEM - Nick Rensink is geschokt na de derde aardbeving op Lombok. De oud-Aaltenaar woont op het eiland dat zwaar is getroffen door verschillende bevingen. Donderdagochtend werd het eiland wederom opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter.

Rensink zelf heeft blauwe plekken overgehouden aan de laatste beving. Getuigen zeggen dat een aantal gebouwen is ingestort. Mensen renden in paniek de straat op.

Wegen onbegaanbaar

'We zijn net klaar met het evacueren van alle gewonden naar een lokaal streekziekenhuis', reageert Rensink net na de beving op Radio Gelderland. 'Gedeelten van de wegen zijn onbegaanbaar. We moesten regelmatig omrijden om bij de verschillende dorpen te komen.'

De oud-Aaltenaar zat zelf nog een aardig stuk van het epicentrum van de beving af. 'Ik wil niet weten hoe het dichterbij het rampgebied is', zegt hij. 'Er is echt heel veel hulp nodig. We moeten per dag leven op het moment.'

De mensen die na de beving van zondag weg wilden, zijn veelal geëvacueerd. Wat de nieuwe beving voor de achterblijvers betekent, is nog onduidelijk.

168 mensen omgekomen

Afgelopen zondag werd het eiland getroffen door een beving van 6,9 op de schaal van Richter. De rampenbestrijdingsdienst zegt dat zeker 168 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Duizenden gebouwen zijn ingestort of hebben schade opgelopen.

Nick Rensink op Radio Gelderland



Zie ook: Eén en al chaos na aardbeving op Lombok, Gelderse thuisblijvers maken zich zorgen