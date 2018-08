Fijn, hoosbuien! Maar de natuur heeft er niks aan...

ARNHEM - Donderdagavond worden er flinke regen- en onweersbuien verwacht. Na de lange periode van droogte heeft de natuur maar weinig aan die buien. 'De grond is zo lang droog geweest. Als het hard valt, stroomt het oppervlakkig af', zegt Nicole Otten, hydroloog van het Waterschap Rijn en IJssel.

'Zo droog hebben we het nog nooit meegemaakt. Of we de buien aankunnen, gaan we ontdekken', vervolgt Otten. Volgens de hydroloog kunnen leidingen door de ontstane bodeminklinking gaan bewegen.

'Liever zeikregen'

Donderdagavond wordt er 10 tot 20 millimeter regen verwacht in korte tijd. 'Als het in hoosbuien valt, is het de vraag of we er wat aan hebben. We kunnen beter twee weken zeikregen hebben, dan kan het de grond inzakken', zegt Otten.

Inmiddels is de grondwaterstand op sommige plekken een halve meter lager dan normaal in een droge zomer. 'Dit jaar is het echt extreem', vertelt Otten. Ze hoopt op een normaal najaar en een normale winter. 'Dan zou de grondwaterstand rond januari weer oké kunnen zijn.'

Code geel

Het KNMI heeft voor donderdagavond in ieder geval code geel afgegeven voor zware windstoten en regenbuien.

