Aviko: aardappeloogst baart ons zorgen, frietjes mogelijk kleiner

STEENDEREN - Aardappelverwerker Aviko in Steenderen maakt zich zorgen over de droogte, die ervoor zou kunnen zorgen dat de aardappeloogst tegen gaat vallen. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf.

'Er is nog niet te zeggen over hoeveel schade de oogst heeft opgelopen door de droogte. Vooral de vroege oogst is getroffen door de droogte, maar het grootste deel van de opbrengst komt van de late oogst. Die groeit hopelijk nog even door nu er regen komt, misschien laten we de aardappelen iets langer in de grond. De grond wordt ook weer een stuk minder hard door de regen', vertelt de woordvoerder.

'Flinke impact'

Hoeveel lager de opbrengst uitvalt, is nog niet te zeggen. 'Het is lastig om er een percentage op te plakken. Het verschilt per regio, per ras en of er beregend is of niet. Het kan 10 procent minder opbrengst zijn, ook 25 procent. We kunnen er pas in oktober iets over zeggen. Wel is duidelijk dat het een flinke impact zal hebben, maar we hebben vooralsnog geen productie stil hoeven leggen zoals Croky dat heeft gedaan', stelt hij. Chipsproducent Croky heeft de productie verminderd vanwege de tegenvallende aardappeloogst.

'Passen en meten'

'We zijn in gesprek met onze afnemers over wat ze kunnen verwachten. Kleinere aardappels zijn lastig als je lange frieten wilt. Het is dus passen en meten welke aardappels we waarvoor in kunnen zetten', aldus de woordvoerder van Aviko.

CêlaVita in Wezep, dat onder meer patates frites en verschillende soorten verpakte krieltjes maakt, was niet bereikbaar voor commentaar.